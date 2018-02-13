"Челси" теряет Маркоса Алонсо

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"Челси" теряет Маркоса Алонсо

Защитник "Челси" Маркос Алонсо травмировал лодыжку на тренировке команды, сообщает The Metro.

По сведениям издания, именно из-за этого повреждения 27-летний испанец пропускает матч 27-го тура АПЛ против "Вест Бромвича". Сроки восстановления футболиста пока неизвестны.

В текущем сезоне Алонсо сыграл за "Челси" 34 матча, забил 7 голов и сделал 3 ассиста.

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