"Челси" теряет Морату

Форвард лондонского "Челси" Альваро Мората травмировался во время матча седьмого тура АПЛ против "Манчестер Сити".

По предварительным данным, у 24-летнего испанца повреждение задней поверхности левого бедра.

В этом сезоне Мората сыграл за "Челси" 9 матчей, забил 7 голов и сделал 2 результативных передачи. | http://soccernews.ru