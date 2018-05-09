"Челси" теряет очки в матче с "Хаддерсфилдом"

Лондонский "Челси" в перенесенном матче 35 тура принимал "Хаддерсфилд", "аристократы" продолжают вести борьбу за Лигу чемпионов, они могли догнать сбавивший ход "Ливерпуль", но для этого им нужно было сегодня непременно набирать три очка. "Хаддерсфилд" же вел борьбу за выживание, у команды был тяжелейший финальный отрезок в виде "Манчестер Сити", "Челси" и "Арсенала". В итоге "терьеры" с честью вышли из положения и сумели остаться в АПЛ. Возможно, они также лишили "Челси" самого престижного клубного турнира. Теперь "Челси" необходимо, чтобы "Ливерпуль" непременно проигрывал последний матч.

"Челси" активнее начал, провел несколько атак, которые в основном завершались угловыми. После подачи одного из них Аспиликуэта сбрасывал мяч на Рюдегера, но тот не сумел занести его в ворота. Затем свои моменты начал транжирить Мората. Сначала он из неплохой позиции пробил прямо по центру, а уже ближе к концу тайма испанец выскочил один на один с Леслем, сразу бить не стал, сместился в угол и только тогда пытался переправить мяч в сетку, но мяч полетел параллельно воротам.

Это все, что "Челси" создал за целый тайм, "Хаддерсфилд" и вовсе не подходил к воротам соперника, ни разу не ударив за 45 минут. Тем удивительней стал тот факт, что сразу после перерыва "Хаддерсфилд" открыл счет. Муй исполнил заброс на Депуатра, который выиграл борьбу у выскочившего ему навстречу Кабайеро, а затем поразил уже пустые ворота. "Челси" бросился отыгрываться, Конте сразу сделал две замены, выпустив Азара с Жиру, и довольно быстро "аристократы" отыгрались. Аспиликуэта прострелил с фланга, Занка неудачно выбивал мяч, тот попал в Алонсо, от которого и залетел в сетку.

Ничья также устраивала "Хаддерсфилд", который и не думал об ответных атаках, полностью сосредоточившись на обороне. "Челси" же после забитого мяча также взял передышку, чтобы навалиться на ворота соперника на последних минутах, но как такового навала не происходило, лондонцы атаковали, даже несколько раз пробивали по воротам Лесля, но эти выстрелы нельзя было назвать опасными. Гости тянули время, чтобы сохранить ничью, в итоге арбитр дал свисток на 96 минуте, зафиксировав счёт 1:1, этот результат сохранил "Хаддерсфилд" в АПЛ, "Челси" же имеет призрачные шансы на Лигу чемпионов.

"Челси" – "Хаддерсфилд" 1:1

Голы: Депуатр, 50 – 0:1; Алонсо, 62 – 1:1.

"Челси": Кабайеро, Алонсо, Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Дзапакоста (Жиру, 54), Фабрегас, Канте, Педро (Азар, 59), Виллиан, Мората.

"Хаддерсфилд": Лессль, Конголо, Хогг, Биллинг, Смит (Мэлоун, 85), Депуатр, Муй, Ла Парра, Леве (Хадерджонадж, 62), Занка, Шиндлер.

Вячеслав Горбачев

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