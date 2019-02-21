"Челси" теряет основного вратаря перед финалом Кубка Лиги

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"Челси" теряет основного вратаря перед финалом Кубка Лиги

"Челси" теряет основного вратаря перед финальным матчем Кубка Лиги против "Манчестер Сити", сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, Кепа Аррисабалага испытывает проблемы с подколенным сухожилием, в связи с чем рискует пропустить важный поединок.

Матч "Манчестер Сити" - "Челси" состоится в воскресенье, 24 февраля, в 19:30 по московскому времени.

По некоторым данным, в случае поражения в этой игре "синие" уволят главного тренера Маурицио Сарри.

24-летний Аррисабалага в текущем сезоне сыграл за "Челси" 36 матчей, в которых пропустил 35 голов.

Не пропустите: ПСЖ включился в борьбу за игрока "Челси". | http://soccernews.ru

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