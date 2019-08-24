"Челси" теряет Педро

Вингер лондонского "Челси" Педро Родригес выбыл из строя на неопределённый срок, сообщает официальный твиттер клуба.

У испанца диагностировано повреждение подколенного сухожилия. Сроки его восстановления будут определены по итогам углублённого медицинского обследования.

В стартовавшем сезоне 32-летний Педро сыграл за "Челси" 3 матча, результативными действиями не отличался.

Контракт воспитанника "Барселоны" с "синими" истекает следующим летом.

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