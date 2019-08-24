"Челси" теряет Педро

Теги педрочелситравмы

"Челси" теряет Педро

Вингер лондонского "Челси" Педро Родригес выбыл из строя на неопределённый срок, сообщает официальный твиттер клуба.

У испанца диагностировано повреждение подколенного сухожилия. Сроки его восстановления будут определены по итогам углублённого медицинского обследования.

В стартовавшем сезоне 32-летний Педро сыграл за "Челси" 3 матча, результативными действиями не отличался.

Контракт воспитанника "Барселоны" с "синими" истекает следующим летом.

Не пропустите: Что должен поменять Фрэнк Лэмпард после провального начала сезона? Он пытается построить атакующую команду, но один элемент все портит. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Зенит" проиграл "Уфе" в 7-м туре РПЛ

"Зенит" проиграл "Уфе" в 7-м туре РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 2 6
2 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 2 6
3 Манчестер Сити Манчестер Сити 2 4
4 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2 4
5 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 2 4
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 2 4
7 Борнмут Борнмут 2 4
8 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2 4
9 Эвертон Эвертон 3 4
10 Челси Челси 3 4
11 Бернли Бернли 2 3
12 Астон Вилла Астон Вилла 3 3
13 Норвич Сити Норвич Сити 3 3
14 Лестер Сити Лестер Сити 2 2
15 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2 2
16 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2 1
17 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 2 1
18 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 2 0
19 Саутгемптон Саутгемптон 2 0
20 Уотфорд Уотфорд 2 0
Полная таблица

топ-5 тегов