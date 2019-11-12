"Челси" теряет Пулишича

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"Челси" теряет Пулишича

Вингер лондонского "Челси" Кристиан Пулишич травмировался, в связи с чем не поможет сборной США в ближайших матчах.

Степень серьёзности повреждения и сроки восстановления 21-летнего футболиста пока неизвестны.

В текущем сезоне Пулишич сыграл за "Челси" 14 матчей, забил 5 голов и сделал 6 ассистов.

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