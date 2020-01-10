"Челси" теряет Пулишича

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"Челси" теряет Пулишича

Вингер лондонского "Челси" Кристиан Пулишич выбыл из строя из-за травмы.

По словам главного тренера "синих" Фрэнка Лэмпарда, у 21-летнего американца диагностировано повреждение приводящей мышцы.

Сроки восстановления футболиста составят несколько недель.

В текущем сезоне Пулишич сыграл за "Челси" 23 матча, забил 6 голов и сделал 6 ассистов.

Не пропустите: "Челси" готовит предложение по игроку "Вест Хэма". | http://soccernews.ru
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