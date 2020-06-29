"Челси" теряет Пулишича

Вингер лондонского "Челси" Кристиан Пулишич выбыл из строя из-за травмы.

21-летний американец получил мышечное повреждение в матче Кубка Англии против "Лестера".

"Кристиан почувствовал напряжённость в икроножной мышце, поэтому мы решили перестраховаться и заменить его. В ближайшие дни проведём углублённое обследование, но будем надеяться, что повреждение не будет серьёзным", - сказал главный тренер "синих" Фрэнк Лэмпард.

В текущем сезоне Пулишич забил 8 голов и сделал 6 ассистов в 26 матчах.

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