"Челси" теряет Пулишича
Вингер лондонского "Челси" Кристиан Пулишич выбыл из строя из-за травмы.
21-летний американец получил мышечное повреждение в матче Кубка Англии против "Лестера".
"Кристиан почувствовал напряжённость в икроножной мышце, поэтому мы решили перестраховаться и заменить его. В ближайшие дни проведём углублённое обследование, но будем надеяться, что повреждение не будет серьёзным", - сказал главный тренер "синих" Фрэнк Лэмпард.
В текущем сезоне Пулишич забил 8 голов и сделал 6 ассистов в 26 матчах.
Не пропустите: Лэмпард оценил перспективы Пулишича в "Челси". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18