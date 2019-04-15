"Челси" теряет Рюдигера

Защитник лондонского "Челси" Антонио Рюдигер получил травму колена во время матча 34-го тура АПЛ против "Ливерпуля".

"Надеюсь, не произошло ничего страшного, но на данный момент я не могу дать более точную информацию. По возвращении в Кобхэм он пройдёт дополнительные обследования, чтобы убедиться в том, что повреждение не является серьёзным", - сказал на послематчевой пресс-конференции наставник "синих" Маурицио Сарри.

Между тем, издание The Sun утверждает, что немецкий центрбек рискует пропустить концовку сезона.

В текущей кампании 26-летний Рюдигер сыграл за "Челси" 43 матча, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

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