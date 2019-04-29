"Челси" теряет Рюдигера и Виллиана

Сразу два игрока "Челси" получили травмы во время матча 36-го тура АПЛ против "Манчестер Юнайтед".

Речь идёт о немецком защитнике Антонио Рюдигере и бразильском вингере Виллиане. У первого проблемы с коленом, а у второго - ушиб.

Степень серьёзности повреждений и сроки восстановления футболистов станут известны после прохождения углублённого медобследования.

В текущем сезоне 26-летний Рюдигер сыграл за "Челси" 44 матча и забил 1 мяч. В активе 30-летнего Виллиана 52 игры, 8 голов и 14 ассистов.

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