"Челси" теряет своего форварда

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"Челси" теряет своего форварда

Нападающий "Челси" Альваро Мората пропустил игру Кубка английской лиги с "Тоттенхэмом" (0:1).

Как сообщает твиттер клуба, игрок отсутствовал из-за травмы подколенного сухожилия. Точные сроки восстановления будут известны после полного медобследования.

Напомним, что в последнее время активно ходят слухи о возможном переходе Мораты в другой клуб.

В нынешнем сезоне Мората провел 24 игры, в которых отметился девятью голами.

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