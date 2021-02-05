"Челси" теряет Тьяго Силву
Центральный защитник лондонского "Челси" Тьяго Силва выбыл из строя из-за травмы.
Бразилец получил повреждение в первом тайме вчерашнего дерби против "Тоттенхэма".
По предварительным данным, у 36-летнего футболиста возникли проблемы с мышцами бедра.
В текущем сезоне Силва сыграл за "Челси" 21 матч во всех турнирах и забил 2 гола.
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|М
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|2
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|27
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|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
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|5
|Манчестер Юнайтед
|27
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|6
|Тоттенхэм
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|Шеффилд Юнайтед
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|Вулверхэмптон
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|Арсенал Лондон
|27
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|37
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|Эвертон
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|Саутгемптон
|27
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|13
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|27
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
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|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
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|Норвич Сити
|27
|18