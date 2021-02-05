"Челси" теряет Тьяго Силву

Центральный защитник лондонского "Челси" Тьяго Силва выбыл из строя из-за травмы.

Бразилец получил повреждение в первом тайме вчерашнего дерби против "Тоттенхэма".

По предварительным данным, у 36-летнего футболиста возникли проблемы с мышцами бедра.

В текущем сезоне Силва сыграл за "Челси" 21 матч во всех турнирах и забил 2 гола.

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