"Челси" теряет Виллиана

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"Челси" теряет Виллиана

Вингер лондонского "Челси" Виллиан травмировался в ответном полуфинальном матче Кубка Английской Лиги против "Арсенала".

Как сообщает официальный сайт "синих", у 29-летнего бразильца диагностировано повреждение задней поверхности бедра. Сроки восстановления футболиста станут известны после прохождения медобследования.

В этом сезоне Виллиан сыграл за "Челси" 37 матчей, забил 8 голов и сделал 9 результативных передач. | http://soccernews.ru

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