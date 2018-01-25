"Челси" теряет Виллиана

Вингер лондонского "Челси" Виллиан травмировался в ответном полуфинальном матче Кубка Английской Лиги против "Арсенала".

Как сообщает официальный сайт "синих", у 29-летнего бразильца диагностировано повреждение задней поверхности бедра. Сроки восстановления футболиста станут известны после прохождения медобследования.

В этом сезоне Виллиан сыграл за "Челси" 37 матчей, забил 8 голов и сделал 9 результативных передач. | http://soccernews.ru