"Челси", "Тоттенхэм" и "Арсенал" поборются за защитника сборной Хорватии

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"Челси", "Тоттенхэм" и "Арсенал" поборются за защитника сборной Хорватии

Фото: инстаграм Борны Сосы/Автор неизвестен

Хорватским защитником "Штутгарта" Борной Сосой интересуются в Англии, сообщает журналист Bild Кристиан Фальк в своем твиттере.

По сведениям источника, интерес к футболисту проявляют лондонские клубы "Челси", "Тоттенхэм" и "Арсенал". Переход игрока может состояться в летнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне 24-летний Соса провел за "Штутгарт" 21 матч во всех турнирах, забил два гола и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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