"Челси" требует за Азара на 29 миллионов больше, чем предлагает "Реал"

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"Челси" требует за Азара на 29 миллионов больше, чем предлагает "Реал"

"Челси" и "Реал" не могут договориться по трансферу вингера Эдена Азара, сообщает The Mirror.

По сведениям издания, требования "синих" существенно превосходят предложение королевского клуба.

Лондонцы хотят выручить от продажи своего лидера не менее 127 миллионов евро, а мадридцы готовы заплатить не более 98 миллионов.

При этом сам Азар настаивает на скорейшем заключении сделки. Бельгиец рассчитывает стать игроком "Реала" до 8 июня, когда ему предстоит защищать цвета своей национальной сборной в матчах квалификации Евро-2020 против Казахстана и Шотландии.

Не пропустите: Варан: "Азару и Погба всегда найдется место в "Реале". | http://soccernews.ru
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