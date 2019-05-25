"Челси" требует за Азара на 29 миллионов больше, чем предлагает "Реал"
"Челси" и "Реал" не могут договориться по трансферу вингера Эдена Азара, сообщает The Mirror.
По сведениям издания, требования "синих" существенно превосходят предложение королевского клуба.
Лондонцы хотят выручить от продажи своего лидера не менее 127 миллионов евро, а мадридцы готовы заплатить не более 98 миллионов.
При этом сам Азар настаивает на скорейшем заключении сделки. Бельгиец рассчитывает стать игроком "Реала" до 8 июня, когда ему предстоит защищать цвета своей национальной сборной в матчах квалификации Евро-2020 против Казахстана и Шотландии.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16