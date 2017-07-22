"Челси" требует за Пашалича 14 миллионов евро

Лондонский "Челси" готов продать хорватского полузащитника Марио Пашалича.

Как сообщают российские СМИ, "синие" хотят выручить от продажи 22-летнего футболиста не менее 14 миллионов евро.

Напомним, что основным претендентом на Пашалича считается "Спартак". Однако "красно-белые" не намерены предлагать за балканского хавбека более 10 миллионов евро.

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