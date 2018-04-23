"Челси U-19" - "Барселона U-19" - 0:3 (обзор)

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"Челси U-19" - "Барселона U-19" - 0:3 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор финального матча юношеской Лиги УЕФА между "Челси" и "Барселоной".

Не пропустите: "Барселона" обыграла "Челси" и выиграла юношескую Лигу Чемпионов. | http://soccernews.ru

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