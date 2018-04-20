"Челси U-19" - "Порту U-19" - 2:2, пен. - 5:4 (обзор)

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"Челси U-19" - "Порту U-19" - 2:2, пен. - 5:4 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор полуфинального матча Юношеской лиги УЕФА между "Челси" и "Порту".

Не пропустите: "Челси" становится первым финалистом Юношеской лиги УЕФА. | http://soccernews.ru

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