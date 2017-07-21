"Челси" удалось снизить цену на Морату

Лондонскому "Челси" удалось снизить цену на форварда мадридского "Реала" Альваро Морату, информируют британские СМИ.

Сообщается, что за 24-летнего нападающего "сливочных" "аристократы" заплатят на 15 миллионов меньше, нежели требовал королевский клуб - "всего" 65 миллионов евро. Однако с учетом всевозможных бонусов эта сумма в итоге может вырасти до 78 миллионов.

Напомним, "Реал" рассматривает три кандидатуры на замену Морате. | soccernews.ru