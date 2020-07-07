"Челси" удержал победу над "Кристал Пэлас" и вышел на третье место АПЛ

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"Челси" удержал победу над "Кристал Пэлас" и вышел на третье место АПЛ

В рамках 34-го тура АПЛ "Челси" на выезде обыграл "Кристал Пэлас".

Благодаря победе "Челси" сместил "Лестер" с 3-го места в чемпионате, однако у "лис" есть игра в запасе.

"Кристал Пэлас" - "Челси" 2:3

Голы: Жиру, 6 - 0:1, Пулишич, 27 - 0:2, Заа, 34 - 1:2, Абрахам, 71 - 1:3, Бентеке, 72 - 2:3

"Кристал Пэлас": Гуаита, Уорд, ван Анхолт, Кэйхилл (Сако, 8), Дэнн, Миливоевич (Майер, 89), Куяте, Макартур (Маккарти, 80), Заа, Бентеке, Айю (Таунсенд, 80).

"Челси": Аррисабалага, Кристенсен, Аспиликуэта, Зума, Джеймс, Гилмор (Жоржиньо, 80), Баркли (Лофтус-Чик, 65), Пулишич, Маунт, Виллиан, Жиру (Абрахам, 65).


"Уотфорд" - "Норвич" 2:1

Голы: Буэндиа, 4 - 0:1, Доусон, 10 - 1:1, Уэлбек, 55 - 2:1

"Уотфорд": Фостер, Кабаселе, Фемения, Доусон, Мазина, Хьюз (Клеверли, 59), Капу (Чалоба, 87), Дукуре, Сарр, Дини, Уэлбек.

"Норвич": Крул, Годфри, Ааронс, Льюис, Клозе, Эрнандес (Мартин, 83), Штиперманн (Ида, 76), Буэндиа, Тетти (Маклин, 55), Вранчич, Пукки (Дрмич, 83).   

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