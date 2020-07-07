"Челси" удержал победу над "Кристал Пэлас" и вышел на третье место АПЛ
В рамках 34-го тура АПЛ "Челси" на выезде обыграл "Кристал Пэлас".
Благодаря победе "Челси" сместил "Лестер" с 3-го места в чемпионате, однако у "лис" есть игра в запасе.
"Кристал Пэлас" - "Челси" 2:3
Голы: Жиру, 6 - 0:1, Пулишич, 27 - 0:2, Заа, 34 - 1:2, Абрахам, 71 - 1:3, Бентеке, 72 - 2:3
"Кристал Пэлас": Гуаита, Уорд, ван Анхолт, Кэйхилл (Сако, 8), Дэнн, Миливоевич (Майер, 89), Куяте, Макартур (Маккарти, 80), Заа, Бентеке, Айю (Таунсенд, 80).
"Челси": Аррисабалага, Кристенсен, Аспиликуэта, Зума, Джеймс, Гилмор (Жоржиньо, 80), Баркли (Лофтус-Чик, 65), Пулишич, Маунт, Виллиан, Жиру (Абрахам, 65).
"Уотфорд" - "Норвич" 2:1
Голы: Буэндиа, 4 - 0:1, Доусон, 10 - 1:1, Уэлбек, 55 - 2:1
"Уотфорд": Фостер, Кабаселе, Фемения, Доусон, Мазина, Хьюз (Клеверли, 59), Капу (Чалоба, 87), Дукуре, Сарр, Дини, Уэлбек.
"Норвич": Крул, Годфри, Ааронс, Льюис, Клозе, Эрнандес (Мартин, 83), Штиперманн (Ида, 76), Буэндиа, Тетти (Маклин, 55), Вранчич, Пукки (Дрмич, 83).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18