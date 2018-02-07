"Челси" уговаривает Луиса Энрике принять команду по ходу сезона

Лондонский "Челси" активно ведет переговоры с испанским специалистом Луисом Энрике, который рассматривается клубом в качестве идеальной замены своему главному тренеру Антонио Конте.

Так, по сведениям Express, руководство "аристократов" пытается убедить 47-летнего наставника, последним клубом которого была каталонская "Барселона", по ходу текущего сезона. С нынешним же "рулевым" команды чемпионы Англии могут расстаться уже в следующий понедельник, если в игре против "Вест Бромвича" не будет достигнут положительный результат.

Напомним, Луис Энрике уже планирует свое первое громкое приобретение в "Челси". | soccernews.ru