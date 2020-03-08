"Челси" уничтожил "Эвертон" в матче АПЛ

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"Челси" уничтожил "Эвертон" в матче АПЛ

В 29-м туре чемпионата Англии "Челси" разгромил "Эвертон" со счетом 4:0. Победу лондонскому клубу принесли голы Мэйсона Маунта, Педро Родригеса, Виллиана и Оливье Жиру.

"Челси" занимает четвертое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, "Эвертон" остался на 12-й позиции.

"Челси" – "Эвертон" - 4:0 (2:0)
Голы: Маунт, 14 - 1:0, Педро, 21 - 2:0, Виллиан, 51 - 3:0, Жиру, 54 - 4:0

"Челси": Аррисабалага, Алонсо, Аспиликуэта, Зума, Рюдигер, Маунт (Джеймс, 60), Гилмор, Виллиан (Анджорин, 71), Баркли, Педро, Жиру (Броя, 86).

"Эвертон": Пикфорд, Холгейт, Кин, Сидибе, Динь, Бернард (Уолкотт, 46), Андре Гомеш, Дэвис (Кин, 58), Сигурдссон, Ришарлисон, Кэлверт-Льюин (Гордон, 76).

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