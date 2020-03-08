"Челси" уничтожил "Эвертон" в матче АПЛ
В 29-м туре чемпионата Англии "Челси" разгромил "Эвертон" со счетом 4:0. Победу лондонскому клубу принесли голы Мэйсона Маунта, Педро Родригеса, Виллиана и Оливье Жиру.
"Челси" занимает четвертое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, "Эвертон" остался на 12-й позиции.
"Челси" – "Эвертон" - 4:0 (2:0)
Голы: Маунт, 14 - 1:0, Педро, 21 - 2:0, Виллиан, 51 - 3:0, Жиру, 54 - 4:0
"Челси": Аррисабалага, Алонсо, Аспиликуэта, Зума, Рюдигер, Маунт (Джеймс, 60), Гилмор, Виллиан (Анджорин, 71), Баркли, Педро, Жиру (Броя, 86).
"Эвертон": Пикфорд, Холгейт, Кин, Сидибе, Динь, Бернард (Уолкотт, 46), Андре Гомеш, Дэвис (Кин, 58), Сигурдссон, Ришарлисон, Кэлверт-Льюин (Гордон, 76).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18