"Челси" уничтожил "Краснодар" матче в Лиги Чемпионов

В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов лондонский "Челси" на выезде разгромил "Краснодар" со счетом 4:0. Победу английскому клубу принесли голы Каллума Хадсона-Одои, Тимо Вернера, Хакима Зиеша и Кристиана Пулишича.

Благодаря победе "Челси" вышел на первое место в турнирной таблице группы Е.

"Краснодар" Россия – "Челси" Англия - 0:4 (0:1)

Голы: Хадсон-Одои, 37 - 0:1, Вернер, 76 (с пенальти) - 0:2, Зиеш, 79 - 0:3, Пулишич, 90 - 0:4

"Краснодар": Сафонов, Рамирес, Смольников, Чернов, Панталеао, Ольссон (Сперцян, 82), Уткин (Сулейманов, 74), Вильена, Газинский, Мартынович, Берг (Сабуа, 87).

"Челси": Менди, Рюдигер, Зума, Чилуэлл (Эмерсон, 81), Аспиликуэта, Зиеш (Абрахам, 80), Жоржиньо (Канте, 71), Ковачич (Пулишич, 71), Хавертц, Хадсон-Одои (Маунт, 71), Вернер.

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