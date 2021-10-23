"Челси" уничтожил "Норвич" благодаря хет-трику Маунта
Фото твиттер АПЛ
В рамках 9-го тура АПЛ лондонский "Челси" в родных стенах деклассировал "Норвич".
"Синие" отправили в ворота соперника семь безответных мячей. Три из них забил полузащитник Мэйсон Маунт, который также записал в свой актив ассист.
"Челси" – "Норвич" - 7:0
Голы: 1:0 – 8 Маунт, 2:0 – 18 Хадсон-Одои, 3:0 – 42 Джеймс, 4:0 – 57 Чилуэлл, 5:0 – 62, автогол Ааронс, 6:0 – 85, пенальти Маунт, 7:0 – 90 Маунт.
"Челси": Менди, Джеймс, Тьяго Силва, Рюдигер, Чалоба, Чилуэлл, Ковачич, Жоржиньо (Лофтус-Чик, 64), Маунт, Хавертц (Баркли, 70), Хадсон-Одои (Зиеш, 70).
"Норвич": Крул, Ааронс, Хэнли, Гибсон, Кабак, Яннулис (Уильямс, 46), Маклин, Ле-Мелу (Рашица, 46), Норманн, Пукки, Сарджент (Омобамиделе, 69).
Удаление: Гибсон (65).
"Челси" благодаря победе укрепился на первом месте в турнирной таблице чемпионата, а "Норвич" остался последним.
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