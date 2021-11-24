"Челси" уничтожил "Ювентус" в матче ЛЧ

Фото: инстаграм "Челси"/Автор неизвестен

В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов лондонский "Челси" на своем поле разгромил туринский "Ювентус" со счетом 4:0.

Победу английскому клубу принесли голы Трево Чалоба, Риса Джеймса, Каллума Хадсона-Одои и Тимо Вернера.

"Челси", набрав 12 очков, вышел на первое место в турнирной таблице группы Н. "Ювентус" с 12 очками занимает второе место.

"Челси" Англия – "Ювентус" Италия - 4:0 (1:0)

Голы: Чалоба, 25 - 1:0, Джеймс, 55 - 2:0, Хадсон-Одои, 58 - 3:0, Вернер, 90 - 4:0

"Челси": Менди, Джеймс, Тиаго Силва, Рюдигер, Чалоба, Чилуэлл (Аспиликуэта, 71), Жоржиньо (Сауль, 76), Канте (Лофтус-Чик, 37), Зиеш, Пулишич (Вернер, 72), Хадсон-Одои (Маунт, 76).

"Ювентус": Щесны, Бонуччи, де Лигт, Алекс Сандро, Маккенни, Рабьо, Локателли (Артур, 67), Бентанкур (Дибала, 59), Куадрадо (де Винтер, 81), Мората (Кин, 67), Кьеза (Кулусевски, 80).

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