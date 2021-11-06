"Челси" упустил победу над "Бернли" и другие результаты 11-го тура АПЛ
Фото: твиттер "Челси"
Представляем результаты матчей 11-го тура АПЛ.
"Челси" - "Бернли" 1:1
Голы: Хавертц, 33 - 1:0, Выдра, 79 - 1:1
"Челси": Менди, Джеймс, Тиаго Силва, Рюдигер, Кристенсен, Чилуэлл, Баркли (Лофтус-Чик, 73), Жоржиньо, Канте (Маунт, 85), Хавертц, Хадсон-Одои (Пулишич, 85).
"Бернли": Поуп, Лоутон, Ми, Тарковски, Тэйлор, Гудмундссон (Выдра, 70), Вествуд, Браунхилл, Вуд (Родригес, 61), Корне (Питерс, 88), Макнил.
"Брентфорд" - "Норвич" 1:2
Голы: Норманн, 6 - 0:1, Пукки (пен), 29 - 0:2, Генри, 60 - 1:2
"Брентфорд": Альваро Фернандес, Йоргенсен (Гуд, 12), Янссон, Пиннок, Генри (Форсс, 69), Канос, Нергор, Йенсен, Янельт (Годдос, 46), Тоуни, Мбемо.
"Норвич": Крул, Ааронс, Гибсон, Омобамиделе, Уильямс, Дауэлл (Яннулис, 74), Рашица, Маклин, Ле-Мелу, Норманн, Пукки (Сарджент, 78).
"Кристал Пэлас" - "Вулверхэмптон" 2:0
Голы: Заа, 61 - 1:0, Галлахер, 78 - 2:0
"Кристал Пэлас": Гуаита, Уорд, Андерсен, Гехи, Митчелл, Куяте, Макартур (Шлупп, 80), Галлахер, Заа, Бентеке, Эдуар (Олисе, 80).
"Вулверхэмптон": Жозе Са, Семеду (Траоре, 68), Коуди, Саисс, Килмен, Аит-Нури, Моутинью, Рубен Невеш, Хван Хи Чхан, Хименес, Тринкау (Поденсе, 68).
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|27
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|Челси
|27
|44
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|Манчестер Юнайтед
|27
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|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|16
|Борнмут
|27
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|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18