"Челси" упустил победу над "Бернли" и другие результаты 11-го тура АПЛ

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"Челси" упустил победу над "Бернли" и другие результаты 11-го тура АПЛФото: твиттер "Челси"

Представляем результаты матчей 11-го тура АПЛ.

"Челси" - "Бернли" 1:1

Голы: Хавертц, 33 - 1:0, Выдра, 79 - 1:1

"Челси": Менди, Джеймс, Тиаго Силва, Рюдигер, Кристенсен, Чилуэлл, Баркли (Лофтус-Чик, 73), Жоржиньо, Канте (Маунт, 85), Хавертц, Хадсон-Одои (Пулишич, 85).

"Бернли": Поуп, Лоутон, Ми, Тарковски, Тэйлор, Гудмундссон (Выдра, 70), Вествуд, Браунхилл, Вуд (Родригес, 61), Корне (Питерс, 88), Макнил.


"Брентфорд" - "Норвич" 1:2

Голы: Норманн, 6 - 0:1, Пукки (пен), 29 - 0:2, Генри, 60 - 1:2

"Брентфорд": Альваро Фернандес, Йоргенсен (Гуд, 12), Янссон, Пиннок, Генри (Форсс, 69), Канос, Нергор, Йенсен, Янельт (Годдос, 46), Тоуни, Мбемо.

"Норвич": Крул, Ааронс, Гибсон, Омобамиделе, Уильямс, Дауэлл (Яннулис, 74), Рашица, Маклин, Ле-Мелу, Норманн, Пукки (Сарджент, 78).


"Кристал Пэлас" - "Вулверхэмптон" 2:0

Голы: Заа, 61 - 1:0, Галлахер, 78 - 2:0

"Кристал Пэлас": Гуаита, Уорд, Андерсен, Гехи, Митчелл, Куяте, Макартур (Шлупп, 80), Галлахер, Заа, Бентеке, Эдуар (Олисе, 80).

"Вулверхэмптон": Жозе Са, Семеду (Траоре, 68), Коуди, Саисс, Килмен, Аит-Нури, Моутинью, Рубен Невеш, Хван Хи Чхан, Хименес, Тринкау (Поденсе, 68).

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