"Челси" упустил победу над "Брайтоном" в АПЛ

Фото: инстаграм "Челси"/Автор неизвестен

В матче 24-го тура чемпионата Англии "Брайтон" и "Челси" сыграли вничью со счетом 1:1.

В первом тайме счет открыл Хаким Зиеш, но во второй половине равновесие восстановил Адам Уэбстер.

"Челси", набрав 44 очка, остался на третьем месте в турнирной таблице Премьер-лиги. "Брайтон" с 29 очками занимает девятую позицию.

"Брайтон" – "Челси" - 1:1 (0:1)

Голы: Зиеш, 28 - 0:1, Уэбстер, 60 - 1:1

"Брайтон": Санчес, Лэмпти (Марч, 76), Велтман, Уэбстер, Берн, Кукурелья, Гросс (Мопе, 62), Мак Аллистер, Модер, Альсате, Уэлбек (Троссард, 62).

"Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта, Тиаго Силва, Рюдигер, Алонсо, Жоржиньо (Ковачич, 80), Канте, Зиеш (Вернер, 81), Маунт, Лукаку (Хавертц, 80), Хадсон-Одои.

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