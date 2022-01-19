"Челси" упустил победу над "Брайтоном" в АПЛ
Фото: инстаграм "Челси"/Автор неизвестен
В матче 24-го тура чемпионата Англии "Брайтон" и "Челси" сыграли вничью со счетом 1:1.
В первом тайме счет открыл Хаким Зиеш, но во второй половине равновесие восстановил Адам Уэбстер.
"Челси", набрав 44 очка, остался на третьем месте в турнирной таблице Премьер-лиги. "Брайтон" с 29 очками занимает девятую позицию.
"Брайтон" – "Челси" - 1:1 (0:1)
Голы: Зиеш, 28 - 0:1, Уэбстер, 60 - 1:1
"Брайтон": Санчес, Лэмпти (Марч, 76), Велтман, Уэбстер, Берн, Кукурелья, Гросс (Мопе, 62), Мак Аллистер, Модер, Альсате, Уэлбек (Троссард, 62).
"Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта, Тиаго Силва, Рюдигер, Алонсо, Жоржиньо (Ковачич, 80), Канте, Зиеш (Вернер, 81), Маунт, Лукаку (Хавертц, 80), Хадсон-Одои.
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|Команда
|М
|О
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|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18