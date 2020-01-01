"Челси" упустил победу над "Брайтоном" в матче АПЛ

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"Челси" упустил победу над "Брайтоном" в матче АПЛ

Завершились два матча 21-го тура чемпионата Англии. "Челси" упустил победу над "Брайтоном", пропустив решающий гол от Джаханбахша, который отличился ударом через себя. В другом поединке "Астон Вилла" выиграла у "Бернли".

"Брайтон" – "Челси" - 1:1 (0:1)
Голы: Аспиликуэта, 10 - 0:1, Джаханбахш, 84 - 1:1

"Челси": Аррисабалага, Зума, Джеймс, Рюдигер, Аспиликуэта, Пулишич (Хадсон-Одои, 66), Маунт (Ковачич, 73), Канте, Жоржиньо, Виллиан, Абрахам.

"Бернли" – "Астон Вилла" - 1:2 (0:2)
Голы: Уэсли, 27 - 0:1, Грилиш, 41 - 0:2, Вуд, 80 - 1:2

"Астон Вилла": Хитон (Нюланд, 85), Гильбер, Хоз, Тэйлор, Мингз, Трезеге (Хурихэйн, 78), Накамба, Дуглас Луис, Грилиш, Конса, Уэсли (Коджиа, 71).

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Комментарии

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Шнюк
Шнюк

От Интера всем гнойно-красным поздравление! Соснуть сами у себя,...это так .....

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Карыч:"Это так приятно"

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Шнюк
Шнюк

Куплю синевато -красные рЭттузы....подарю гномусу....

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

А ему понравятся?

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Шнюк
Шнюк

Конечно! Это же от гномуса!

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Лео:"Надену ретузы и шляпку.Буду самой красивой,красивее Криша!"

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Шнюк
Шнюк

Лео? НАДЕНУ ВАЛЕНКИ И КРАСНЫЕ ШТАНЫ....

Шнюк
Шнюк

От Интера! Пусть у .....катятся....

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Кто-кто и куда?

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Шнюк
Шнюк

РЭтузы для гноиуса!

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

И женскую шляпку!

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Шнюк
Шнюк

И всё женское....он такой шутник!!

Шнюк
Шнюк

ДВ С ПРАЗДНИКОМ!

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

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Дмитрий Владимирович
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