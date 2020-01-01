"Челси" упустил победу над "Брайтоном" в матче АПЛ
Завершились два матча 21-го тура чемпионата Англии. "Челси" упустил победу над "Брайтоном", пропустив решающий гол от Джаханбахша, который отличился ударом через себя. В другом поединке "Астон Вилла" выиграла у "Бернли".
"Брайтон" – "Челси" - 1:1 (0:1)
Голы: Аспиликуэта, 10 - 0:1, Джаханбахш, 84 - 1:1
"Челси": Аррисабалага, Зума, Джеймс, Рюдигер, Аспиликуэта, Пулишич (Хадсон-Одои, 66), Маунт (Ковачич, 73), Канте, Жоржиньо, Виллиан, Абрахам.
"Бернли" – "Астон Вилла" - 1:2 (0:2)
Голы: Уэсли, 27 - 0:1, Грилиш, 41 - 0:2, Вуд, 80 - 1:2
"Астон Вилла": Хитон (Нюланд, 85), Гильбер, Хоз, Тэйлор, Мингз, Трезеге (Хурихэйн, 78), Накамба, Дуглас Луис, Грилиш, Конса, Уэсли (Коджиа, 71).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|19
|55
|2
|Лестер Сити
|21
|45
|3
|Манчестер Сити
|20
|41
|4
|Челси
|21
|36
|5
|Манчестер Юнайтед
|20
|31
|6
|Тоттенхэм
|21
|30
|7
|Вулверхэмптон
|21
|30
|8
|Шеффилд Юнайтед
|20
|29
|9
|Кристал Пэлас
|20
|27
|10
|Эвертон
|20
|25
|11
|Саутгемптон
|21
|25
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|21
|25
|13
|Арсенал Лондон
|20
|24
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|21
|24
|15
|Бернли
|21
|24
|16
|Астон Вилла
|21
|21
|17
|Борнмут
|20
|20
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|19
|19
|19
|Уотфорд
|21
|19
|20
|Норвич Сити
|20
|13