"Челси" упустил победу над "Брайтоном" в матче АПЛ

Завершились два матча 21-го тура чемпионата Англии. "Челси" упустил победу над "Брайтоном", пропустив решающий гол от Джаханбахша, который отличился ударом через себя. В другом поединке "Астон Вилла" выиграла у "Бернли".

"Брайтон" – "Челси" - 1:1 (0:1)

Голы: Аспиликуэта, 10 - 0:1, Джаханбахш, 84 - 1:1

"Челси": Аррисабалага, Зума, Джеймс, Рюдигер, Аспиликуэта, Пулишич (Хадсон-Одои, 66), Маунт (Ковачич, 73), Канте, Жоржиньо, Виллиан, Абрахам.

"Бернли" – "Астон Вилла" - 1:2 (0:2)

Голы: Уэсли, 27 - 0:1, Грилиш, 41 - 0:2, Вуд, 80 - 1:2

"Астон Вилла": Хитон (Нюланд, 85), Гильбер, Хоз, Тэйлор, Мингз, Трезеге (Хурихэйн, 78), Накамба, Дуглас Луис, Грилиш, Конса, Уэсли (Коджиа, 71).

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