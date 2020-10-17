"Челси" на 92-й минуте упустил победу над "Саутгемптоном". Команды забили 6 голов
В рамках 5-го тура АПЛ "Челси" сыграл вничью с "Саутгемптоном".
"Челси" поднялся на шестое место, а "Саутгемптон" - на десятое.
"Челси" - "Саутгемптон" 3:3
Голы: Вернер, 15 - 1:0, Вернер, 28 - 2:0, Ингз, 43 - 2:1, Адамс, 57 - 2:2, Хавертц, 59 - 3:2, Вестергор, 90 - 3:3
"Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта, Зума, Чилуэлл, Кристенсен, Пулишич, Канте, Маунт (Зиеш, 72), Жоржиньо, Хавертц, Вернер.
"Саутгемптон": Маккарти, Вестергор, Уокер-Питерс, Бертран, Беднарек, Редмонд (Телла, 77), Уорд-Проуз, Ромеу, Уолкотт, Адамс, Ингз.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18