"Челси" на 92-й минуте упустил победу над "Саутгемптоном". Команды забили 6 голов

В рамках 5-го тура АПЛ "Челси" сыграл вничью с "Саутгемптоном".

"Челси" поднялся на шестое место, а "Саутгемптон" - на десятое.

"Челси" - "Саутгемптон" 3:3

Голы: Вернер, 15 - 1:0, Вернер, 28 - 2:0, Ингз, 43 - 2:1, Адамс, 57 - 2:2, Хавертц, 59 - 3:2, Вестергор, 90 - 3:3

"Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта, Зума, Чилуэлл, Кристенсен, Пулишич, Канте, Маунт (Зиеш, 72), Жоржиньо, Хавертц, Вернер.

"Саутгемптон": Маккарти, Вестергор, Уокер-Питерс, Бертран, Беднарек, Редмонд (Телла, 77), Уорд-Проуз, Ромеу, Уолкотт, Адамс, Ингз.

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