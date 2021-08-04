"Челси" упустил победу над "Тоттенхэмом"

Фото: инстаграм "Челси"/Автор неизвестен

"Челси" в товарищеском матче сыграл вничью с "Тоттенхэмом" со счетом 2:2.

На 16-й минуте "аристократов" вывел вперед Хаким Зиеш, а в начале второго тайма он оформил дубль, увеличив разрыв в счете. На 56-й минуте Лукас Моура отыграл один гол, а на 70-й "шпор" от поражения спас Стивен Бергвейн.

"Челси" - "Тоттенхэм" - 2:2 (1:0)

Голы: Зиеш, 16 - 1:0, Зиеш, 49 - 2:0, Лукас Моура, 56 - 2:1, Бергвейн, 70 - 2:2

"Челси": Менди, Чалоба (Мязга, 80), Рюдигер (Ампаду, 63), Зума (Лофтус-Чик, 63), Ковачич (Анжорин, 63), Канте (Бакайоко, 46), Алонсо (Кенеди, 63), Хадсон-Одои (Пулишич, 46), Зиеш (Абрахам, 63), Вернер (Сарр, 63), Хаверц (Дзаппакоста, 63)

"Тоттенхэм": Голлини, Регилон (Дэвис, 73), Дайер, Танганга, Доэрти (Орье, 80), Алли, Скипп, Хейбьерг (Уинкс, 46), Бергвейн (Скарлетт, 80), Лукас Моура, Сон Хын Мин.

Не пропустите: "Челси" сделал огромное предложение по Лукаку. | http://soccernews.ru