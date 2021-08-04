"Челси" упустил победу над "Тоттенхэмом"
Фото: инстаграм "Челси"/Автор неизвестен
"Челси" в товарищеском матче сыграл вничью с "Тоттенхэмом" со счетом 2:2.
На 16-й минуте "аристократов" вывел вперед Хаким Зиеш, а в начале второго тайма он оформил дубль, увеличив разрыв в счете. На 56-й минуте Лукас Моура отыграл один гол, а на 70-й "шпор" от поражения спас Стивен Бергвейн.
"Челси" - "Тоттенхэм" - 2:2 (1:0)
Голы: Зиеш, 16 - 1:0, Зиеш, 49 - 2:0, Лукас Моура, 56 - 2:1, Бергвейн, 70 - 2:2
"Челси": Менди, Чалоба (Мязга, 80), Рюдигер (Ампаду, 63), Зума (Лофтус-Чик, 63), Ковачич (Анжорин, 63), Канте (Бакайоко, 46), Алонсо (Кенеди, 63), Хадсон-Одои (Пулишич, 46), Зиеш (Абрахам, 63), Вернер (Сарр, 63), Хаверц (Дзаппакоста, 63)
"Тоттенхэм": Голлини, Регилон (Дэвис, 73), Дайер, Танганга, Доэрти (Орье, 80), Алли, Скипп, Хейбьерг (Уинкс, 46), Бергвейн (Скарлетт, 80), Лукас Моура, Сон Хын Мин.
Не пропустите: "Челси" сделал огромное предложение по Лукаку. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Месси отреагировал на уход из спорта аргентинской легенды
-
"Аталанта" может купить форварда "Челси"
-
Кафельников высказался об уходе Попова из "Спартака"
-
"Астон Вилла" купила за 35 млн евро экс-форварда "Ливерпуля"
-
Агент аргентинца Монтиэля высказался о несостоявшемся переходе в "Спартак"
-
Лукаку станет самым высокооплачиваемым игроком "Челси"
-
Витория высказался о поражении "Спартака" в матче с "Бенфикой"
-
"Челси" упустил победу над "Тоттенхэмом"
-
Червиченко назвал причины поражения "Спартака" в матче с "Бенфикой"
-
"Ференцварош" победил "Славию" в квалификации Лиги Чемпионов
-
Федун отреагировал на поражение "Спартака" от "Бенфики"
-
Тренер "Бенфики" недоволен судейством в победном матче со "Спартаком"
-
Федун прокомментировал решение Попова уйти из "Спартака"
-
Брат Федуна отреагировал на желание Попова покинуть "Спартак"
-
Федун отказался покупать в "Спартак" аргентинского защитника
-
1
"Барселона" проиграла "Ред Булл Зальцбург"
-
"Не хочу быть терпилой". Дмитрий Попов покидает "Спартак"
-
Алиссон рассказал, почему продлил контракт с "Ливерпулем"
-
1
"Спартак" проиграл "Бенфике" в квалификации Лиги Чемпионов
-
Сексапильная жена защитника "Шахтера" Бондаря устроила откровенную фотосессию
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18