"Челси" установил цену на Виллиана

Лондонский "Челси" установил цену на своего вингера Виллиана, информирует El Mundo Deportivo.

Так, по сведениям издания, "аристократы" будут готовы рассмотреть вопрос о продаже 29-летнего бразильца, если по нему поступит предложение в размере не менее 80-ти миллионов евро.

В прошлом сезоне Виллиан забил 13 мячей и сделал 12 результативных передач в 55 матчах за "Челси".

Напомним, "Челси" определился со стоимостью Куртуа и заменой для него. | soccernews.ru