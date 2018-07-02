"Челси" установил цену на Виллиана

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"Челси" установил цену на ВиллианаЛондонский "Челси" установил цену на своего вингера Виллиана, информирует El Mundo Deportivo.

Так, по сведениям издания, "аристократы" будут готовы рассмотреть вопрос о продаже 29-летнего бразильца, если по нему поступит предложение в размере не менее 80-ти миллионов евро.

В прошлом сезоне Виллиан забил 13 мячей и сделал 12 результативных передач в 55 матчах за "Челси".

Напомним, "Челси" определился со стоимостью Куртуа и заменой для него. | soccernews.ru

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