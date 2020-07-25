"Челси" установил клубный антирекорд

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"Челси" установил клубный антирекорд

Лондонский "Челси" пропускает непривычно много голов в текущем розыгрыше АПЛ.

В этом сезоне "синие" показывают худший результат по пропущенным мячам в Премьер-лиге в XXI веке.

Соперники поражали ворота команды Фрэнка Лэмпарда 54 раза в рамках нынешнего чемпионата.

Напомним, что "Челси" за тур до завершения АПЛ идёт на четвёртом месте в турнирной таблице.

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