"Челси" установил новую цену на Азара

1 Теги челсиэден азар

"Челси" установил новую цену на АзараЛондонский "Челси" установил новую цену на своего ведущего вингера Эдена Азара, информирует fichajes.com.

Так, по сведениям источника, после успешного выступления 27-летнего игрока на Чемпионате Мира в России в составе сборной Бельгии "аристократы" подняли цену на него до 200 миллионов евро.

На мундиале-2018 Азар забил 3 мяча и сделал 2 результативные передачи в 6 играх.

Напомним,  "Челси" повесил ценник на Канте. | soccernews.ru

Комментарии
Kireman

И 200 это не то чтобы очень уж много)

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