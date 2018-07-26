"Челси" установил новую цену на Азара

Лондонский "Челси" установил новую цену на своего ведущего вингера Эдена Азара, информирует fichajes.com.

Так, по сведениям источника, после успешного выступления 27-летнего игрока на Чемпионате Мира в России в составе сборной Бельгии "аристократы" подняли цену на него до 200 миллионов евро.

На мундиале-2018 Азар забил 3 мяча и сделал 2 результативные передачи в 6 играх.

Напомним, "Челси" повесил ценник на Канте. | soccernews.ru