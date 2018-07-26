"Челси" установил новую цену на Виллиана

Лондонский "Челси" установил новую цену на своего вингера Виллиана, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что после срыва переговоров по бразильцу с каталонской "Барселоной" "аристократы" снизили стоимость 29-летнего игрока с 70-ти миллионов евро до 50-ти миллионов.

Теперь главным претендентом на Виллиана называется "Манчестер Юнайтед".

Напомним, Рейна оценил вероятность перехода в "Челси". | soccernews.ru