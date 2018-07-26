"Челси" установил новую цену на Виллиана

Теги челсиманчестер юнайтедвиллианбарселона

"Челси" установил новую цену на ВиллианаЛондонский "Челси" установил новую цену на своего вингера Виллиана, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что после срыва переговоров по бразильцу с каталонской "Барселоной" "аристократы" снизили стоимость 29-летнего игрока с 70-ти миллионов евро до 50-ти миллионов.

Теперь главным претендентом на Виллиана называется "Манчестер Юнайтед".

Напомним, Рейна оценил вероятность перехода в "Челси". | soccernews.ru

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