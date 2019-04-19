"Челси" установил рекорд еврокубков для английских клубов

"Челси" вышел в полуфинал Лиги Европы, обыграв пражскую "Славию" со счетом 4:3, и установил рекорд еврокубков для английских клубов.

Для лондонского клуба эта победа стала 11-й в нынешнем сезоне в еврокубках, что является новым национальным рекордом.

В нынешнем розыгрыше Лиги Европы "Челси" ранее обыгрывал: ПАОК (1:0, 4:0), "Види" (1:0), БАТЭ (3:1, 1:0), "Мальме" (2:1, 3:0), "Динамо" Киев (3:0, 5:0) и "Славию" (1:0).

В полуфинале "аристократы" сыграют с "Айнтрахтом".

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