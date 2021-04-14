"Челси" установил рекорд Лиги Чемпионов для английских клубов

Фото: твиттер "Челси"/Автор неизвестен

Лондонский "Челси" в рекордный восьмой раз вышел в полуфинал Лиги Чемпионов.

Ни один из английских клубов не добирался до 1/2 Лиги Чемпионов, которая разыгрывается с 1992 года, чаще чем "Челси". Семь раз до полуфинала доходил "Манчестер Юнайтед", пять раз - "Ливерпуль", дважды - "Арсенал", и по разу - "Лидс", "Манчестер Сити" и "Тоттенхэм".

В финал "Челси" выходил дважды и один раз стал обладателем почетного трофея.

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