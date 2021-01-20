"Челси" уступил "Лестеру". Карьера Лэмпарда под угрозой

В рамках 18 тура Английской Премьер Лиги состоялся матч между "Лестером" и "Челси". Команда Брендана Роджерса уверенно победила 2:0, забив оба гола еще до перерыва. Замены, которые сделал наставник гостей Фрэнк Лэмпард, никак не повлияли на результат поединка.



Победа вывела "лис" на первое место в таблице АПЛ. В их активе 38 очков после 19 сыгранных матчей. "Аристократы" довольствуются 8 строчкой таблицы, набрав 29 баллов.

"Лестер" - "Челси" 2:0 (2:0)

Голы: Ндиди, 6 - 1:0, Мэддисон, 41 - 2:0

"Лестер": Шмейхель, Эванс, Джастин, Кастань, Фофана, Ндиди, Тилеманс, Олбрайтон (Рикарду Перейра, 77), Мэддисон (Перес, 76), Барнс, Варди (Ихеаначо, 88).