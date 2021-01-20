"Челси" уступил "Лестеру". Карьера Лэмпарда под угрозой
В рамках 18 тура Английской Премьер Лиги состоялся матч между "Лестером" и "Челси". Команда Брендана Роджерса уверенно победила 2:0, забив оба гола еще до перерыва. Замены, которые сделал наставник гостей Фрэнк Лэмпард, никак не повлияли на результат поединка.
Победа вывела "лис" на первое место в таблице АПЛ. В их активе 38 очков после 19 сыгранных матчей. "Аристократы" довольствуются 8 строчкой таблицы, набрав 29 баллов.
"Лестер" - "Челси" 2:0 (2:0)
Голы: Ндиди, 6 - 1:0, Мэддисон, 41 - 2:0
"Лестер": Шмейхель, Эванс, Джастин, Кастань, Фофана, Ндиди, Тилеманс, Олбрайтон (Рикарду Перейра, 77), Мэддисон (Перес, 76), Барнс, Варди (Ихеаначо, 88).
"Челси": Менди, Тиаго Силва, Чилуэлл, Рюдигер, Джеймс, Хавертц (Зиеш, 67), Ковачич, Пулишич, Маунт, Хадсон-Одои (Вернер, 68), Абрахам.
Читайте также: Лэмпард — худший тренер "Челси" в эпоху Абрамовича | http://soccernews.ru
главное
Лента новостей
-
Главные новости дня: 19 января
-
"Рома" вылетела из Кубка Италии заканчивая матч вдевятером
-
"Севилья" на выезде была сильнее "Алевеса"
-
"Челси" уступил "Лестеру". Карьера Лэмпарда под угрозой
-
Сане назвал двух своих любимых игроков на позиции "десятки"
-
Гаттузо: "Я дал Пирло больше подзатыльников, чем его отец"
-
"Хоффенхайм" и "Вольфсбург" побеждают на выезде
-
"Байер" дома победил "Боруссию" Дортмунд
-
Наставник "Астон Виллы" высказался о состоянии команды после изоляции из-за коронавируса
-
Эдегор просит отпустить его из "Реала" в аренду
-
1
Луческу посоветовал Месси уходить из "Барселоны"
-
Легенда "Зенита" попал в больницу с сильным поражением легких из-за коронавируса
-
"Вест Хэм" дома победил "Вест Бромвич"
-
Лэмпард — худший тренер "Челси" в эпоху Абрамовича
-
"Боруссия" из Менхенгладбаха минимально победила "Вердер"
-
Дибала не сыграет против "Наполи" в Суперкубке Италии. У "Юве" только 2 форварда в заявке
-
РФС не будет сокращать число участников РПЛ
-
Лапорта хочет сохранить Месси в "Барселоне"
-
Официально: Хунтелаар перешел в "Шальке"
-
Комбаров забил за "Крылья Советов" в контрольном матче с "Чайкой"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18