"Челси" увеличил предложение по Окслейд-Чемберлену до 39 миллионов евро

Теги челсиарсенал лондоналекс окслейд-чемберлен

"Челси" увеличил предложение по Окслейд-Чемберлену до 39 миллионов евро

"Челси" по-прежнему хочет купить полузащитника "Арсенала" Алекса Окслейд-Чемберлена, сообщает The Sun.

По сведениям издания, "аристократы" намерены завершить сделку до закрытия трансферного окна и готовы заплатить за него 39 миллионов евро.

Напомним, что контракт хавбека с "канонирами" истекает через год и стороны не договорились о его продлении.

В минувшем сезоне 24-летний Окслейд-Чемберлен провел матчей, забил 6 мячей и отдал 8 голевых передач.

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