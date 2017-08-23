"Челси" увеличит предложение по Белотти



"Челси" не оставляет попыток приобрести нападающего "Торино" Андреа Белотти, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, лондонский клуб намерен сделать новое улучшенное предложение по трансферу игрока. Ранее "Торино" отказал "Челси" в продаже форварда за 70 миллионов евро.

Напомним, что 23-летним Белотти также интересуется "Монако", который готов заплатить за него полную сумму отступных в размере 100 миллионов евро.

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