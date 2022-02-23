"Челси" уверенно обыграл "Лилль" в 1/8 финала Лиги чемпионов

Фото: инстаграм "Челси"/Автор неизвестен

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Челси" на своем поле обыграл "Лилль" со счетом 2:0.

Победу английскому клубу принесли голы Кая Хавертца и Кристиана Пулишича.

Ответный матч пройдет во Франции 16 марта.

"Челси" Англия – "Лилль" Франция - 2:0 (1:0)

Голы: Хавертц, 8 - 1:0, Пулишич, 63 - 2:0

"Челси": Менди, Аспиликуэта, Тиаго Силва, Рюдигер, Кристенсен, Алонсо (Сарр, 80), Ковачич (Лофтус-Чик, 51), Канте, Зиеш (Сауль, 60), Пулишич (Вернер, 80), Хавертц.

"Лилль": Жардим, Челик, Фонте, Ботман, Тиагу Джало (Гудмундссон, 76), Андре, Шека, Саншеш (Бен-Арфа, 81), Онана (Йылмаз, 65), Бамба, Дэвид (Жегрова, 81).

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