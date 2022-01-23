"Челси" уверенно обыграл "Тоттенхэм"

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"Челси" уверенно обыграл "Тоттенхэм"

Фото: инстаграм "Челси"/Автор неизвестен

В матче 23-го тура чемпионата Англии "Челси" на своем поле обыграл "Тоттенхэм" со счетом 2:0.

Победу "аристократам" принесли голы Хакима Зиеша и Тиаго Силвы.

"Челси", набрав 44 очка, занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Тоттенхэм" с 36 очками остался на седьмой позиции.

"Челси" – "Тоттенхэм" - 2:0 (0:0)
Голы: Зиеш, 47 - 1:0, Тиаго Силва, 55 - 2:0

"Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта, Тиаго Силва, Рюдигер, Сарр, Зиеш (Сауль, 90), Ковачич, Жоржиньо (Канте, 73), Маунт, Лукаку, Хадсон-Одои (Алонсо, 87).

"Тоттенхэм": Льорис, Доэрти, Танганга (Скипп, 57), Дайер, Санчес, Дэвис, Сессеньон (Лукас Моура, 56), Хейбьерг, Уинкс (Хиль, 89), Кейн, Бергвейн.

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