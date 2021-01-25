"Челси" уволил Лэмпарда с поста главного тренера

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"Челси" уволил Лэмпарда с поста главного тренера

Лондонский "Челси" на официальном сайте объявил об увольнении Фрэнка Лэмпарда с поста главного тренера.

Клуб поблагодарил тренера за работу, отметив, что решение об отставке было очень сложным. Причиной отставки стали неудовлетворительные результаты "Челси" в нынешнем сезоне, несмотря на затраты в размере около 250 миллионов евро на усиление состава в летнее трансферное окно.

После 19 туров "Челси" занимает лишь девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги и отстает от лидирующего "Манчестер Юнайтед" на 11 очков. В Лиге Чемпионов лондонский клуб вышел в 1/8 финала, где сыграет с "Атлетико".

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