"Челси" уволил Лэмпарда с поста главного тренера
Лондонский "Челси" на официальном сайте объявил об увольнении Фрэнка Лэмпарда с поста главного тренера.
Клуб поблагодарил тренера за работу, отметив, что решение об отставке было очень сложным. Причиной отставки стали неудовлетворительные результаты "Челси" в нынешнем сезоне, несмотря на затраты в размере около 250 миллионов евро на усиление состава в летнее трансферное окно.
После 19 туров "Челси" занимает лишь девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги и отстает от лидирующего "Манчестер Юнайтед" на 11 очков. В Лиге Чемпионов лондонский клуб вышел в 1/8 финала, где сыграет с "Атлетико".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18