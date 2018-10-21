"Челси" в ближайшее время предложит Азару новый контракт

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"Челси" в ближайшее время предложит Азару новый контракт

"Челси" продолжает работу над продлением соглашения с лидером команды Эденом Азаром.

Как сообщает Goal.com, по новому договору зарплата бельгийца составит 20 миллионов евро в год, что позволит ему стать самым высокооплачиваемым футболистом английской Премьер-лиги.

Напомним, что ранее Азар неоднократно заявлял о своей мечте поиграть за "Реал".

В текущем сезоне Азар провел 11 матчей, в которых отметился 8 голами и тремя ассистами.

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