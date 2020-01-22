"Челси" в большинстве не смог обыграть "Арсенал" в АПЛ

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"Челси" в большинстве не смог обыграть "Арсенал" в АПЛ

"Челси" и "Арсенал" сыграли вничью в матче 24-го тура АПЛ.

В составе "синих" голами отметились Жоржинью и Сесар Аспиликуэта. У гостей гостей отличились Габриэл Мартинелли и Эктор Бельерин.

"Челси" - "Арсенал" - 2:2 (1:0)

Голы: Жоржинью, 28 (с пенальти) - 1:0, Мартинелли, 63 - 1:1, Аспиликуэта, 84 - 2:1, Бельерин, 87 - 2:2.

"Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Эмерсон, Канте (Маунт, 69), Жоржинью, Ковачич (Баркли, 66), Хадсон-Одои, Абрахам, Виллиан (Батшуайи, 79).

"Арсенал": Лено, Бельерин, Мустафи, Давид Луиз, Сака, Пепе (Холдинг, 81), Торрейра, Джака, Езил (Гендузи, 55), Мартинелли (Уиллок, 90+1), Ляказетт.

"Челси" с 40 баллами занимает 4 место в турнирной таблице АПЛ. "Арсенал" с 30 очками занимает 10-ю позицию.

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