"Челси" в экстра-тайме дожимает "Лестер" и выходит в полуфинал Кубка Англии

Четвертьфинальная программа Кубка Англии завершалась центральным противостоянием, в рамках которого между собой выясняли отношения чемпионы двух последних сезонов "Лестер" и "Челси". К моменту начала встречи уже определились полуфиналисты – вслед за "Тоттенхэмом" и "Манчестер Юнайтед" сегодня вышел и "Саутгемптон", который переиграл главную сенсацию турнира "Уиган". Лондонский клуб посреди этой недели вылетел из Лиги Чемпионов, поэтому старейший турнир Европы – единственный трофей, который имеют возможность завоевать "пенсионеры". Впрочем, как и "лисы" – для них так это было бы событие исторического масштаба.

В целом, обе команды выставили свои сильнейшие стартовые составы. Разве что Антонио Конте применил небольшую ротацию по сравнению с последним матчем против "Барселоны", но вышедших на поле футболистов язык не повернётся назвать резервистами. Вместо Сеска Фабрегаса в центре поля появился Тьемуэ Бакайоко, в нападение был делегирован Альваро Мората, а не проваливший встречу на "Камп Ноу" Оливье Жиру. Ну и традиционно для кубкового поединка в рамку ворот встал дублер Тибо Куртуа сверхопытный Вилли Кабальеро.

Невероятным перфоменсом встретили выход своей команды заполненные трибуны "Кинг Пауэр", что лишний раз подтвердило насколько же важным является этот турнира для фанатов "Лестера". Тем не менее, поединок начался в достаточно спокойном темпе, но это не помешало хозяевам создать первый опасный момент уже на четвертой минуте. Сработала великолепная связка Махрез – Варди, но англичанин, пробив в одно касание, немного не попал в створ ворот. До экватора первого тайма команды игрались в футбольные шахматы, стараясь действовать очень аккуратно и без риска. А вот во второй половине – несколько более смелых попыток в атаке предпринял "Челси". Больше всех старалась связка Виллиан – Мората и после нескольких упущенных возможностей бразилец и испанец все же сотворили гол. Экс-полузащитник "Анжи" на шестой передачи ушел от двух оппонентов и разрезающим пасом вывел "девятку" на свидание с голкипером – Мората хладнокровно переиграл Шмейхеля.

Во второй половине встречи подопечным Клода Пюэля ничего не оставалось, кроме как играть в атаку. Но "лисы" довольно-таки расхлябанно действовали, часто теряли мяч в невынужденных ситуациях все же несмотря на это Джейми Варди обязан был на 54-й минуте сравнивать счет: с убойной позиции форвард замыкал подачу от Ихеаначо, но мяч улетел высоко на трибуны.

Когда, казалось, "пенсионеры" завладели инициативой и перевели игру в нужное для себя русло, тут-то "Лестер" и отыгрался: с третьей попытки Варди все-таки затолкал мяч в сетку ворот Кабальеро. До конца основного времени обе команды имели неплохие возможности вырвать путевку в полуфинал, но овертайма было не избежать. В первом дополнительном тайме коллективы убаюкивали зрителей на "Кинг Пауэр", тем не менее на последней минуте заставил всех проснуться вышедший на замену Педро: маленький испанец воспользовался грубой шибкой вратаря, который зачем-то пошел на выход и легким кивком головы переправил снаряд в сетку.

Во второй 15-ти минутке Клод Пюэль использовал все три оставшиеся замены, но второй раз отыграться хозяевам было уже не под силу. Таким образом, "Челси" дожимает "Лестер" и становится последним участником полуфинальной стадии Кубка Англии.

"Лестер" – "Челси" – 1:2

Голы: Мората, 42 – 0:1, Варди, 76 – 1:1, Педро, 105 – 1:2

"Лестер": Шмейхель, Симпсон (Диабате, 106), Морган, Магуайр, Чилуэлл, Иборра (Адриен Силва, 106), Ндиди, Махрез, Олбрайтон (Грэй, 115), Ихеаначо (Окадзаки, 68), Варди

"Челси": Кабальеро, Аспиликуэта, Кристенсен (Кэхилл, 102), Рюдигер, Мозес, Канте, Бакайоко (Фабрегас, 46), Алонсо, Виллиан (Педро, 92), Азар, Мората

Богдан Архипенко

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