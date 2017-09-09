"Челси" в гостях минимально обыгрывает "Лестер"

Чемпионы Англии последних трех лет "Лестер" и "Челси" встречались между собой в рамках 4-го тура Премьер-лиги. В прошлом сезоне оба матча соперников в чемпионате завершались в пользу "аристократов". Немудрено, что команда Крейга Шекспира горела желанием отобрать очки у лондонцев, тем более что неудачный старт обязывал "лис" играть на победу.

В стартовом отрезке матча хозяева имели небольшое территориальное преимущество, владели мячом, но создать что-либо опасное у ворот Тибо Куртуа не могли. Гости же уповали в атаке на Морату, который в отсутствие Диего Косты стал исполнять роль ведущего форварда "Челси". Альваро старался и даже имел шанс однажды замкнуть выпад своей команды, но оказавшись перед Шмейхелем после паса в штрафную из глубины поля, не смог обработать мяч и упустил момент переправить сферу в ворота.

Где-то к получасу игры солнечная погода сменилась проливным дождем и команды заиграли активнее. Так в контратаке хорошо к воротам выбегал Варди, но пробивая с 20-ти метров, не попал в дальний угол. Гости ответили вторым моментом Мораты. На этот раз испанец оказался на ударной позиции слева от ворот, но его выстрел заблокировал Морган.

Самые же интересные события в первом тайме случились в последние пять минут. Сначала "Лестер" просто обязан был ловить лондонцев на контрвыпаде, после неудачно разыгранного корнера. Канте замешкался у штрафной "лис", и его обокрали. Хозяева быстро развернули контратаку. Махрез и Варди мчались на одного Аспиликуэту. От алжирца передача неожиданно пошла на Слимани, подключившегося из глубины. Ислам войдя в штрафную пробил в дальний угол, но Куртуа одной рукой сумел вытащить мяч.

И тут же игроки "Челси" наказали соперника за расточительность. Аспиликуэта забежал на чужую половину поля и мягко навесил в центр штрафной. Мората выиграл позицию у могучего Моргана и головой неотразимо пробил в ближний угол – 0:1.

На пропущенный гол Шекспир отреагировал в перерыве. Кинг и Грей вышли на второй тайм усилить игру своей команды. Четыре минуты с момента возобновления игры "Лестер" играл просто идеально. Даже показалось, что вот-вот "лисы" начнут штурм ворот Куртуа. Но на 50-й минуте счет стал 0:2. Первый же выпад гостей после перерыва закончился взятием ворот. Канте поймал мяч перед штрафной соперника, подобрал ногу, прицелился и сильно пробил в нижний левый угол метров с 30-ти. Удар получился не сильным, но Шмейхель зевнул момент и был вынужден капитулировать – 0:2.

Гол несколько выбил из колеи подопечных Шекспира и быть бы второму тайму скучным зрелищем, если бы Варди не нашел эпизод с пенальти. Мозес слабо откинул мяч на Куртуа и нападающий "Лестера" оказался первым на мяче. Голкипер лондонцев сыграл в игрока, в то время как Варди успел прокинуть мяч – пенальти. Сам же пострадавший и реализовал одиннадцатиметровый удар, пробив сильно по центру – 1:2.

Играть оставалось еще около получаса. "Лисы" имели предостаточно времени, чтобы организовать еще не один гол. Однако гости такого шанса им не предоставили. Сразу после пенальти грамотно тактически сыграл Антонио Конте, выпустив на поле Виллиана. Бразилец навел порядок в средней линии. А когда вышел еще и Азар, "Челси" был близок к тому, чтобы забить третий, нежели пропустить второй. Собственно, единственный голевой эпизод в концовке игры случился именно у ворот Шмейхеля. Давид Луис здорово перевел мяч по диагонали на Алонсо, а тот отыграл на Азара, который выдал пас на Дзаппакосту. Итальянец не лучшим образом обработал мяч, но все равно пробил в дальний угол – мяч пролетел рядом со штангой.

Уже в компенсированное время "Лестер" попытался создать подобие штурма, но в ответ мог пропустить еще. Азар вывел Виллиана на ударную позицию, но Шмейхель успел сократить дистанцию и блокировать удар.

И тут же прозвучал финальный свисток, возвестивший о третьей кряду победе действующего чемпиона. "Лисы" же продолжают пребывать в подвале турнирной таблицы.

"Лестер" – "Челси" – 1:2

Голы: Мората, 41 – 0:1. Канте, 50 – 0:2. Варди, 62, с пенальти – 1:2.

"Лестер": Шмейхель, Фухс, Магуайр, Морган, Симпсон, Олбрайтон (Кинг, 46), Джеймс (Ихеаначо, 78), Ндиди, Марез, Слимани (Грей, 46), Варди.

"Челси: Куртуа, Рюдигер, Давид Луис, Аспиликуэта, Алонсо, Канте, Бакайоко, Мозес (Дзаппакоста, 74), Фабрегас (Азар, 78), Педро (Виллиан, 63), Мората.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

Не пропустите! "Арсенал" - "Борнмут" - 3:0, "Лестер" - "Челси" - 1:2, "Эвертон" - "Тоттенхэм" - 0:3 (обзоры)