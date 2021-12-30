"Челси" в компенсированное время упустил победу над "Брайтоном"

Фото: твиттер "Брайтона"

В рамках 20-го тура АПЛ "Брайтон" вырвал ничью у "Челси".

"Челси" идет в чемпионате на втором месте, отставая от лидирующего "Манчестер Сити" на 5 очков. "Горожане" проводят свою игру сейчас.

"Челси" - "Брайтон" 1:1

Голы: Лукаку, 28- 1:0, Уэлбек, 90 - 1:1

"Челси": Менди, Аспиликуэта, Рюдигер, Кристенсен (Чалоба, 46), Джеймс (Алонсо, 27), Пулишич, Ковачич, Жоржиньо, Маунт, Лукаку, Хадсон-Одои (Канте, 67).

"Брайтон": Санчес, Лэмпти (Мвепу, 66), Берн, Велтман, Кукурелья, Марч, Лаллана, Модер (Альсате, 88), Биссума, Мак Аллистер (Уэлбек, 80), Мопе.

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