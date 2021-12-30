"Челси" в компенсированное время упустил победу над "Брайтоном"
Фото: твиттер "Брайтона"
В рамках 20-го тура АПЛ "Брайтон" вырвал ничью у "Челси".
"Челси" идет в чемпионате на втором месте, отставая от лидирующего "Манчестер Сити" на 5 очков. "Горожане" проводят свою игру сейчас.
"Челси" - "Брайтон" 1:1
Голы: Лукаку, 28- 1:0, Уэлбек, 90 - 1:1
"Челси": Менди, Аспиликуэта, Рюдигер, Кристенсен (Чалоба, 46), Джеймс (Алонсо, 27), Пулишич, Ковачич, Жоржиньо, Маунт, Лукаку, Хадсон-Одои (Канте, 67).
"Брайтон": Санчес, Лэмпти (Мвепу, 66), Берн, Велтман, Кукурелья, Марч, Лаллана, Модер (Альсате, 88), Биссума, Мак Аллистер (Уэлбек, 80), Мопе.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18