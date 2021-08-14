"Челси" в пятый раз отдаст Батшуайи в аренду

Фото инстаграм Миши Батшуайи

Нападающий лондонского "Челси" Миши Батшуайи близок к уходу в другую команду на правах аренды.

По информации журналиста Николо Скиры, футболист уже договорился с "Бешикташем".

Турецкий клуб станет четвёртым, который арендует бельгийца у "синих" после дортмундской "Боруссии", "Валенсии" и "Кристал Пэлас" (дважды).

В прошлом сезоне Батшуайи сыграл за "Челси" 20 матчей, забил 2 гола и сделал 2 ассиста. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года. Рыночная стоимость игрока - 10 миллионов евро.

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