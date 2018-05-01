"Челси" в пятый раз подряд выиграл молодёжный Кубок Англии

В ответном финальном матче молодёжного Кубка Англии "Челси" разгромил "Арсенал" со счётом 4:0 и стал победителем турнира.

Таким образом, молодёжка "синих" в пятый раз подряд выиграла Кубок, что является повторением рекорда "Манчестер Юнайтед", установленного в 1950-х годах.

Стоит отметить, что основная команда "Челси" также поборется за Кубок Англии, сразившись в финале с "МЮ".

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