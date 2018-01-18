"Челси" в серии пенальти вырывает у "Норвича" путевку в 1/16 финала Кубка Англии

Одна из путевок в четвертый раунд Кубка Англии разыгрывалась в Лондоне на "Стэмфорд Бридж". Один из лидеров Премьер-лиги "Челси" принимал середняка Чемпионшипа "Норвич" и считался абсолютным фаворитом встречи. В тоже время в последнее время в игре "аристократов" наблюдался небольшой спад, о чем говорили четыре кряду ничейных результата. А вот "канарейки", напротив, ряд крайних игр провели довольно уверенно в обороне.

Как и предполагалось, гости с первых минут отдали инициативу сопернику, построив свою игру на контратаках. Лондонцы были готовы к такому положению дел, поэтому сходу принялись осаждать ворота Ганна. По истечению 10 минут в активе хозяев поля было уже четыре удара, правда, ни одного в створ. Пожалуй, самый реальный шанс открыть счет был у Виллиана, когда он открылся за спинами защитников, получил пас в штрафной, но с разворота ударил немного неточно.

Однако "Челси" продолжал наседать на ворота соперника, не позволяя гостям даже подумать о контригре. Очередной шанс в середине тайма упустил Дринкуотер. Его удар был огромной силы, но мяч лишь потряс перекладину. Пробовали лондонцы поразить цель и со штрафных, но Давид Луис и Виллиан пробивали мимо рамки.

И, как ни странно, после ряда отличных возможностей открыть счет, команда Антонио Конте могла пропустить. Обрезка в линии защиты привела к тому, что мяч достался Оливейре в 25 метрах от ворот. Нелсон недолго думая выстрелил парашютом, но мяч, перелетев Кабальеро, угодил в перекладину. Этот момент воодушевил "канареек" на ряд новых выпадов, но они закончились ничем. Концовку же тайма обе команды предпочли доиграть спокойно.

Со стартом второй половины матча рисунок игры не поменялся. Игроки "Челси" все также плели кружева у владений Ганна, пока не поймали гостей на ошибке. Атака лондонцев началась из аута. Давид Луиз отправил по левому краю Кеннеди, а тот выждал момент, когда Виллиан вытянул на себя защитников, а затем прострелил на Батшуайи, который вывалился на ворота и в касание отправил мяч под перекладину – 1:0.

Открыв счет, лондонцы немного успокоились и даже стали заигрываться на своей половине поля. Так в одном из эпизодов защитник "Челси" буквально подарил мяч Мэддисону, а тот вывалился на ворота и целил в ближний угол. Кабальеро каким-то чудом не позволил мячу просвистеть под рукой и перевел сферу на угловой.

А на 70-й минуте обязаны были забивать уже хозяева поля. Виллиан прорвался по левому флангу, прошел двух защитников и выкатил мяч под удар Дринкуотеру. Дэниэл пробивал с линии штрафной, целя в дальнюю девятку, но мяч в сантиметрах просвистел над крестовиной.

Концовка второго тайма прошла с преимуществом "Челси". Вышедший на замену Мората значительно оживил игру в атаке и даже мог забить. После прохода Дринкуотера правым флангом, последовал навес в центр штрафной, где испанский нападающий выиграв воздух, срезал мяч в дальний угол, но сфера пролетела рядом со штангой.

Гости активизировались лишь в компенсированное время и когда пошла последняя минута второго тайма и "Стэмфорд Бридж" начинал праздновать победу, "канарейки" решились на последнюю атаку. Клозе слева навесил в район одиннадцатиметровой отметки, а там Льюис выиграл борьбу на втором этаже и кивком головой продлил полет мяча в дальний угол. Сфера ударившись о штангу влетела в сетку – 1:1.

В дополнительное время острее выглядели игроки "Челси". На исходе первого экстра-тайма отличные шансы забить были у Виллиана и Мораты. В первом случае после удара бразильца "Норвич" спас Ганн, а во втором испанец пробивал головой, но и здесь голкипер "канареек" был на высоте.

Во втором экстра-тайме у Мораты был просто невероятный шанс вырвать победу для своей команды. Дзаппакоста забросил мяч на линию вратарской, где Мората головой расстреливал ворота "Норвича". Ганн со второй попытки смог зафиксировать мяч у себя в руках. А затем в течение трех минут арбитр встречи удалил сразу двух игроков "Челси". В итоге лондонцы заканчивали встречу вдевятером, и на последней минуте дополнительного времени даже могли пропустить, но Кабальеро спас "аристократов" после стандарта гостей.

В серии пенальти на первый план выходил опыт и умение держать голову в холоде. Это лучше получилось у команды Антонио Конте. Лондонцы безукоризненно выполнили все пять подходов к точке, а вот "канарейки" самый первый удар смазали. Вернее, его блестяще отбил Кабальеро. В итоге "Челси" все же проходит в четвертый раунд Кубка Англии, где встретится с "Ньюкаслом".

"Челси" – "Норвич" – 1:1, пен. 5:3

Голы: Батшуайи, 55 – 1:0. Льюис, 90+4 – 1:1.

Послематчевые пенальти: Виллиан – 1:0. Оливейра – 1:0 (вратарь). Давид Луиз – 2:0. Мэддисон – 2:1. Аспиликуэта – 3:1. Вранчич – 3:2. Канте – 4:2. Мёрфи – 4:3. Азар – 5:3.

"Челси": Кабальеро, Ампаду (Кристенсен, 81), Давид Луиз, Аспиликуэта, Дринкуотер (Азар, 100), Бакайоко, Дзаппакоста, Кеннеди (Канте, 86), Виллиан, Педро, Батшуайи (Мората, 81).

"Норвич": Ганн, Хэнли (Кантвелл, 86; Штайперман, 120+2), Клозе, Циммерман, Пинту (Тетти, 116), Рид (Хулахан, 82), Льюис, Мэддисон, Вранчич, Оливейра, Мёрфи.

Удаления: Педро, 117; Мората, 120+1.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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